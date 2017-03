---- 16.3. 3. 2017 ---Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:Donald TrumpUS-PräsidentWeisses HausWashington D.CUSAGood morning America,die grossen US-Fake-News-Medien wie, die ums Überleben kämpfendeund auch die britischekommen einfach nicht gegen mich an: Ich bin immer einen Schritt voraus mit meinen Lügengeschichten.Das Konzept, mit meinem Chefberater Steve Bannon ausgeheckt, ist dabei denkbar einfach:Ich produziere Lügen und publiziere sie sofort zu nächtlicher Stunde auf Twitter– alternative Fakten wie sie nach einem Vorschlag meiner hochattraktiven Beraterin Kellyanne Conway nennen.Oder aber ich greife die Lügen-Stories von der rechtsradikalen Ideologie- und Lügen-Produktionsmaschineab , die mein Chefberater Steve Bannon sein Eigen nennt.Das Versuchsmodell war die angeblich gefälschte Geburtsurkunde meines Amtsvorgängers Barack Obama. Diese offensichtlich Lüge, äh, ich meine alternative Fakt, hat jahrelang für Schlagzeilen und Auseinandersetzungen gesorgt. Immer wieder musste in der Presse, und schliesslich durch meinen Vorgänger selbst, der Gegenbeweis angetreten werden, den ich dann sofort wieder in Frage stellte.Zu Zeit ist die Presse noch mit meinem alternativ gefakten Abhörskandal beschäftigt.Aus Staubsaugern und Mikrowellenherden lugten im Trump Tower angeblich Obama-Kameras hervor, ausserdem waren versteckte Mikrophone installiert.Die Veröffentlichung derartig gefakten Krams ist jetzt besonders wichtig, um die Medien von meinen radikalen sozialen Einschnitten abzulenken: Nach der Entkernung der Krankenversicherungsreform, auch Obama-Care genannt, werden sofort 14 Millionen bisher versicherte US Bürger ohne Krankenversicherung dastehen. Diese Zahl soll in den nächsten Jahren auf 24 Millionen ansteigen. Das bringt Einsparungen in Höhe von 850 Milliarden Dollar, die wir sofort in den Militäretat umleiten. It´s true.Diese überparteiliche Kommission , genanntwelche diese Zahlen herausgearbeitet hat, muss deshalb sofort diskreditiert, die Zahlen in Zweifel gezogen werden. „Alles Fake“ behaupten wir. Eine faustdicke Lüge also kein „alternativer Fakt..Natürlich weiss ich, dass die Zahlen korrekt sind, und schon heute die Lebenserwartung bei uns, im Vergleich zu in anderen industrialisierten Ländern, nicht mehr ansteigt, Aber wir sind angetreten, um das Rad der Geschichte zurückzudrehen: ob Krankenversicherung, ob Umweltschutz, ob nukleare oder nichtnukleare Aufrüstung.Nur so machen wir Amerika great, nicht jedoch dadurch, dass wir mildtätige Almosen verteilen, oder die schädlichen Emissionen senken. Wer nicht genug Geld hat, um sich eine Krankenversicherung zu leisten, der soll gefälligst zwei oder drei Jobs annehmen - oder betteln gehen.Als weiteres Ablenkungsmanöver habe ich meine Steuerklärung von 2005 über einen Journalisten an die Öffentlichkeit gelangen lassen.2005 war eines der wenigen Jahre, in denen ich Steuern bezahlt habe. Gleichzeitig habe ich mich künstlich darüber empört, dass die Fake-Medien diese „Fake News“ veröffentlicht haben. Ein wunderbares Durcheinander, so dass selbst meine Gegner, die Demokraten, nicht mehr wissen, wen oder was sie sich zuerst vorknöpfen sollen. Great.Ich werde mein Einreiseverbot für Moslems aus bestimmten Ländern durchsetzen, da kann mich auch dieser „so called“ Richter in Hawaii nicht aufhalten. Dafür sorgt schon die Zusammensetzung des Richterkollegiums am Obersten Gericht. In der Zwischenzeit werde ich gegen diese Blockaderichter in Hawaii und anderswo twittern.In den nächsten Tagen und Wochen geht es aussenpolitisch in die Offensive: militärisch natürlich, aber nicht nur:In Syrien haben wird bereits 500 US-Elite-Soldaten am Boden – und das ist nur der Anfang.Unsere gepanzerten Fahrzeuge hissen selbstverständlich die US Flagge. Motto: Die Fahne hoch, die US-Armee marschiert.Da wir die syrische Regierung einfach nicht anerkennen, ist Syrien für uns regierungslos. Wir brauchen daher rst gar nicht erst eine Einwilligung für unseren Einmarsch einholen. Das machen wir so wie seinerzeit 2003 im Irak.Und anders als im Irakkrieg, im Vietnamkrieg und im Afghanistankrieg, wird es diesmal einen Sieger geben: Donald und die USA.Natürlich haben wir, wie auch im Irakkrieg, kein Konzept, wie es nach der Eroberung von Raqqa und der Vertreibung desin Syrien weitergehen soll, aber irgendwas wird uns schon einfallen. Notfalls ziehen wir uns, wie im Irak, einfach zurück, und lassen den Krieg als Bürgerkrieg weiterlaufen, damit haben wir schon in Afghanistan gute Erfahrungen gemacht.Ich werde alsbald diesen chinesischen Präsidenten Xi treffen. Der kann zwar sein Formosa, auch genannt Taiwan, als Teil Chinas ansehen, als Gegenleistung verlangen wir aber freie Hand gegen Nordkorea.Verhandlungen, wie China sie vorschlägt, lehnen wir rundweg ab. Auch ,kommt eine Einstellung unserer Militärmanöver in Südkorea nicht in Frage.Dem nordkoreanischen Drachen muss demnächst der Kopf abgeschlagen werden, notfalls durch einen grossen Militärschlag, der die gesamte Elite Nordkoreas einschliesslich dieses mörderischen Clowns Kim Jong Un ins Jenseits befördert.Eine Beileidsadresse an den niederländischen Wahlverlierer Geert Wilders habe ich bereits abgeschickt, und ihn ermutigt seinen Kampf gegen die moslemische Überfremdung nicht aufzugeben.Am Freitag kommt diese Merkel zu mir, die werde ich abbürsten, dass es sich gewaschen hat. Die wird wie in begossener Pudel das Weisse Haus verlassen.So viel erst einmal für heute.Donald TrumpPräsident der USA