----- 12.2. 2017 ----Folgende Mail landete heute in meiner MailboxDonald TrumpUS-PräsidentWeisses HausWashington D.C.USAGuten Morgen ihr Länder Europas,Mein Mantra, meine Leitlinie der Politik ist und bleibt:Heute will ich mich näher damit beschäftigen, was dies für Europa bedeutet. Alle die glaubten:haben offenbar mich nicht richtig verstanden.Mein Ziel ist es, diese nach meinem Verständnis unnatürliche undim Wege stehende Staatengemeinschaft EU und die Währung vieler EU-Staaten, den Euro, zum Einsturz zu bringen, sie in den Abfalleimer der Geschichte zu befördern. Dort wo sie hingehören. Great!Den Hebel setzen wir dort an, wo sich Auflösungserscheinungen bereits jetzt zeigen, also in Griechenland und Italien.Diesen Wackelbrüdern steht mittlerweile das Wasser bis zum Hals, und die Bevölkerung hat es satt, ein Sparprogramm nach dem anderen schlucken zu müssen. Eine teuflische Medizin, verschrieben von dem deutschen Finanzarzt, Dr.finmed.Wolfgang Schäuble.Diese Länder werden wir zum Grexit bzw. Italexit ermuntern, und auf die Vorzüge einer eigenen Währung hinweisen, samt einem knackigen Unterstützungsprogramm in US Dollar.Dieser Schäuble ist – unbewusst - unser Verbündeter bei der Durchsetzung unserer Zerstörungspolitik, it‘s true,Dieser Herr lässt keinerlei Gnade und Solidarität erkennen, wenn es um diese strauchelnden Mittelmeerländer geht, die auch noch diese ganzen illegalen Flüchtlinge aufnehmen müssen, und auch damit von den anderen Ländern der EU im Stich gelassen werden. So sad.Diese Angela Merkel benimmt sich so, als sei noch dieser Obama bei uns am Drücker, und glaubt, anderen EU Ländern Vorschriften machen zu können, wie zuletzt den Polen, statt die Reihen der EU zu schliessen. Great.Damit arbeitet sie unseren Plänen in die Hände, und natürlich auch der britischen Regierung, die diesen ganzen EU-Haufen wie aufgescheuchte Hühner in den Austrittsverhandlungen auseinandertreiben wird. Da hat der E U Präsident Juncker völlig recht mit seinen Befürchtungen. Die EU droht zu zerfallen und wir spielen den Zerfallsbeschleuniger. Anschliessend picken wir uns ein paar Länder heraus, mit denen wir freundschaftliche Beziehungen unterhalten - darunter natürlich nicht Deutschland - dem Rest setzen wir die Daumenschrauben an. Great.Meine Beziehungen zu anderen Ländern spielen sich ganz auf der Ebene von Regierungschef zu Regierungschef ab. Mit wem ich gut kann, der wird bei seiner Ankunft im Weissen Haus gleich umarmt, wie dieser Japse Shinzo Abe, mein neuer Freund.....mein neuer FreundDer machte mir schon im Trump Tower seine Aufwartung, als ich noch gar nicht als Präsident vereidigt war. Sozusagen vorgezogener Staatsbesuch. Jetzt ist er schon wieder da. So etwas zahlt sich aus. Jetzt sind wir dicke Freunde, zumal wir das gleiche Hobby haben: Golf spielen.Ich habe ihm auch gleich das Du angeboten, was er freudig annahm. Ich bin jetzt der Donald, er ist der Schisso,Wer mein Freund ist, auf dessen Importe erhebe ich keine Strafzölle. Es lohnt sich also, meine Freundschaft zu suchen.Als nächstes werde ich mit dem Putin Wodka trinken, ich freue mich schon riesig darauf. Der wird mir als Geste der Freundschaft den Edward Snowden ausliefern, den ich hier in den USA dann zum Tode verurteilen lasse.Diese Merkel & Co werden schäumen, als hätten sie eine Packung Waschpulver verschluckt. Ich werde nämlich die Ukraine fallen lassen, und die Sanktionen gegen Russland aufheben.Diese Merkel halte ich auf Abstand, mit der wird es keine Freundschaft geben. Stattdessen werde ich Frauke Petry zum Lunch einladen, und ihr den Rücken stärken für die bevorstehenden Wahlen in Deutschland.Obwohl es mit Grossbritannien und Theresa May wunderbar fluppt, bin ich doch verärgert über diesen P arlamentssprecher John Bercow, der mich nicht vor den beiden Kammern des britischen Parlaments meine vorwärtsgerichteten Pläne entfalten lassen will.Der wirft mir Seximus wegen dieser Pussy-Äusserung, und anderen Blödsinn vor.

Zum Glück haben Medien wie die britische Tageszeitung Daily Mail jetzt das Dauerfeuer auf diesen Spinner erö ffnet und seinen Rücktritt gefordert. Der wird bald seinen Stuhl räumen müssen. Great......wird bald abtretenMit der Justiz in meinem Land, die versucht mir Knüppel zwischen die Beine in Sachen Einreiseverbot zu werfen, wird es eine Dauerfehde geben, aber eine Donald-Dampfwalze kann niemand aufhalten.Fortschrittliche Juristen wie diesen Ku Klux Klan -Freund Jeff Sessions hieve ich in oberste Justizpositionen. Dann wird es auch an dieser Front Ruhe gebenGute Nacht EU, Euro, Snowden, Bercow et al.Donald TrumpUS-Präsident