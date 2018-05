Dr. Alexander von Paleske --- 6.5. 2018 --- Folgende Mail landete heute in meiner MailboxTatjana Bussner, MdBGrüne FraktionReichstagsgebäudeBerlin MitteGuten Tag liebe Grüninnen und Grüne,guten Tag Deutschland,in der Wochenzeitungvom 4.5. 2018 findet sich ein Interview mit unserem Grossen Vorsitzenden Robby abgedruckt, das äusserst tiefschürfend darlegt, was die Deutsche Volksgemeinschaft in Zukunft von uns Grünen erwarten kann und muss.Mit Robby – und seiner Co–Schatten-Vorsitzenden Lena Baerbock - hat er unseren Grünen Zug auf ein neues Gleis gesetzt: Er ist jetzt der Lokomotivführer auf dem politischen Zug nach Nirgendwo.Jeder Bürger soll so uns Grüne wählen können.Originalton Robby:vom kopf bis in die Fussspitzen möchte ich noch ergänzend hinzufügen, denn mir geht es genau so.Es ist eine Reise in die Totalunverbindlichkeit, ohne jegliches Programmm, zu der wir die Wähler ganz herzlich einladen und sie einlullen.Also keine klare Kante, sondern seicht plätscherndes Gewässer.Das Interview wurde von dem-Chefredakteuer Giovanni di Lorenzo persönlich geführt, um die politische Bedeutung unseres neuen Grossen Vorsitzenden noch einmal zu unterstreichen. Es ist auf zwei vollen Seiten ausgebreitet, um auch vom Umfang her noch einmal zu zeigen, welche Bedeutung auch dieunserem Robby mittlerweile zubilligt.Das hochinteressante Thema des Interviews:Robby zeigt, sich wiederholend, dass es gar nicht darauf ankommt, was die Leut so denken, solange sie das Kreuz bei GRÜN machenOriginalton Robby:Die aussenpolitischen Themen die ihn argumentativ in Bedrängnis hätten bringen können, wurden erst gar nicht angeschnitten:.- Der Afghanistankrieg, wo es um die Frage geht: Wie heraus und wie hältst Du Grüner es mit deinen falschen Entscheidungen von gestern?.- Der Konflikt mit Russland in der Ost-Ukraine- Der bevorstehende Irankrieg- Die lügenhafte Primitivierung der Politik durch den „Macht doch nichts“ und „Fake News“ - Twitterer, den US-Präsidenten Donald Trump, und welche Konsequenzen das in der internationalen Politik hat- Der anstehende Handelskrieg mit den USAAber auch bei den innenpolitischen Fragen wurden die Themen:- Massentierhaltung (Robby macht in seiner sympathischen Dosenbier-Weise klar, dass er zwar Vegetarier ist, aber von der Abschaffung der Massenntierhaltung und wie die zu bewerkstelligen ist, wird nichts gesagt)- Antibiotikaresistenz- Krise im Gesundheitswesenwerden entweder gar nicht, oder nur höchst oberflächlich abgehandelt.Ebenso hätte man auch gerne gehört, wie das Thema Gülle-Abladung schnell in den Giff zu bekommen ist, um eine weitere Verseuchung des Grundwassers mit Nitraten zu verhindern.Unser Vegetarier Habeck war vor allem darauf bedacht, sich als Mann des Volkes darzustellen, der auch mal Fleisch isst, wenn die Umstände es erfordern, z.B. auf den Halligen.Insbesondere seine Aussagen zur SPD lassen uns Grüne Mut schöpfen, von deren Niedergang zu profitieren. Ich denke, dass mit diesem politischen Seichtwasserkraftwerk wir der SPD weiter Stimmen abjagen können. Unser Ziel: die 30%, wie in Baden Württemberg.Unrasiert und vertrauensvoll nach oben blickend gibt er sich das Image eines postmoderen, voll angepassten Pseudorebellen. Ganz toll.Die Zukunft ist schwarz, äh, ich meine Grün.Gute Nacht DeutschlandEureTatjana Bussner, MdB