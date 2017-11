--------12.11. 2017 ----- Appleby Global Group Services auf den Bermudas einmal mehr ins Scheinwerferlicht“.heisst es in einem Zeitungsbericht, der sich auf Berichte im britischenund des schweizer Tagesanzeigers stützt. Glencore ist bei der Jagd nach Rohstoffen insbesondere an Afrika interessiert: Getreu dem Motto des Glencore CEO Ivan Glasenberg Das gilt insbesondere für die Demokratische Republik Kongo DRC) DRC, denn:Der afrikanische Staat Kongo (Demokratische Republik Kongo, DRC) hat Rohstoffreserven im Wert von geschätzten 27 Billionen (27.000.000.000.000) US-Dollar, insbesondere Diamanten, Kassiterite (Quarzstufe mit Zinn) Kupfer, Kobalt, Coltan, Zink, Niob, Gold, Uran, Eisen und Silber.Gleichzeitig gehört das Land, genauer gesagt: seine Bevölkerung, zu den ärmsten in Afrika. Der Grund: der Reichtum des Landes kommt nur zum aller geringsten Teil der Bevölkerung zugute.Nach den Paradise-Papers soll ein israelischer Mittelsmann namens Dan Gertler bei dem Erwerb von Schürfrechten in der Demokratischen Republik Kongo dem Rohstoff-Multibeheimatet in der Schweiz, ein wenig behilflich gewesen sein - natürlich gegen einen nicht zu kleinen ObolusUnd so lief die Chose mit den Schürflizenzen:.Gerller erhielt von Glencore einen Kredit von 45 Millionen USDollar, um sich an der Firma Katanga Mining zu beteiligen., Die Firma sollte wertvolle Schürfrechte von der staatlichen Minen-Firma Gecamines erwerben. . Als das gelang kaufte Glencore die Firma.Im Kongo läuft nichts ohne Verbindungen und kräftiges Schmieren. Sehr angenehm, wenn diese „Drecksarbeit“, die für Aktiengesellschaften strikt verboten ist, von einem Mann besorgt wird, der beste Verbindungen zum Regierungschef Joseph Kabila besitzt.So bleibt alles an Gertler hängen, dem das vermutlich herzlich gleichgültig ist, aber nichts an der feinen Rohstoff-Firmaaus dem feinen Schweizer Örtchen Baar..DRC Regierungschef Joseph Kabila führt das Land ähnlich wie der Vorgänger und Vater Laurent Kabila , und der wiederum wie sein von ihm aus dem Amts gejagter Vorgänger, der Kleptokrat Mobuto Sese Seko : also mittlerweile ohne demokratische Legitimation, da Kabila immer wieder Neuwahlen zu verhindern weiss.Gertler taucht als Diamantenhändler im Kongo auf, zusammen mit Benny Steinmetz , Milliardär, und später mit dem Karstadt Eigner, dem vorbestraften österreichischen Milliardär Rene Benko , verbandelt.Beide wollen die Alleinvermarktungsrechte für Kongos Diamanten, und bieten im Gegenzug viel Geld an, das die DRC-Regierung dringend braucht: Im Osten ist Krieg, der zweite Kongokrieg hat mit der Invasion Ruandas und Ugandas begonnen, wird 5 Jahre 1998-2003 dauern, und schliesslich rund 4 Millionen Menschen das Leben kostenStaatschef Kabila braucht Waffen, um die Invasoren zu bekämpfen, die dabei sind, den Ostkongo zu plündern (Coltan, Gold und Edelhölzer).Aber nicht nur Diamanten wollen Steinmetz und Gertler, sondern auch Schürfrechte für diverse Rohstoffe.Die Panama-Papiere , und ein darauf gestützter investigativer Bericht in der südafrikanischen Zeitunghaben im Jahre 2016 ein Licht auf die Aktivitäten der Glücksritter Gertler/Steinmetz geworfen. Wir schrieben: Mossack Fonseca< /i> helfen. Zur Gründung von Briefkastenfirmen und der Auswahl des geeigneten Steuerparadieses.Das Geld hätte die Regierung der DRC, wenn sie denn die Interessen der Bevölkerung wirklich am Herzen gehabt hätte, selbst besser gebrauchen können, als bei Karstadt und Immobilien-Investitionen in Europa letztlich zu landen. Insofern gleichen sich Steinmetz/Gertler und die Regierung der DRC.Nun also wieder Gertler, aber diesmal brauchte nichts an die Börse gebracht und über Anwaltsbüros und Firmen in Panama verschleiert werden, sondern ganz einfach Schürfrechts organisiert, und dann ein Aktienpaket an die Firmaweitergereicht werden, wie die Paradise Papers enthüllen.Die Firma Appelby, im Zentrum der Paradise Papers , half dabeiDer Bevölkerung bleibt von dem Reichtum nichts – oder?Stimmt nicht ganz, denn die Umweltschäden bleiben der Bevölkerung, z.B. die von der Verarbeitung der Rohstoffe.Die Sicherung der Umwelt bei solch potentiell gefährlichen Betrieben wie Rohstoffschmelzen, wo säurehaltige Chemikalien zum Einsatz kommen, ist teuer, nagt an den Profiten, und spült weniger Geld in die Taschen der Leute, aus denen das Geld in Milliardenhöhe bereits herausquilltt. Also einfach in der Umwelt entsorgen.ist an der Kamoto Copper Company ( KCC), beteiligt. Diese Firma betreibt eine Rohstoffschmelze, die bis dato hochgiftige ungeklärte Abwässer in den Luilu-Fluss leitete.Die Paradise Papers enthüllen nicht nur, wie Multis wie Apple, Nike etc. Milliardenbeträge in Steuerparadiesen wie derbunkern, völlig legal, sondern auch wie Grosskonzerne indirekt durch Mittelsmänner, welche die Drecksarbeit besorgen, an Schürfrechte gelangen, und dann die Ausplünderung betreiben.Aber auch wie z.B. Fischereifirmen in Namibia ihr Hauptquartier nach Mauritius verlegen, wo kaum Steuern bezahlt werden - im Briefkastenformat nach Vorgaben der Firma Appleby versteht sich.Ein unerträglicher Zustand.