---- 24.10. 2017 --Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:Tatjana Bussner, MdBLeiterin der Grün-Arbeitsgruppe „Zurückan die Regierungs-Futtertröge“ReichstagBerlin-MitteGuten Morgen DeutschlandGlückauf Grüninnen und Grüne,mitten in die schwierigen Bermuda-Dreiecks-Koalitions-Verhandlungen hat sich nun dieser CDU-Manfred Grund mit einer unverschämten Stellungnahme gemeldet . Er will keine Koalition mit unsOriginalton Grund:Aber was er dann bringt ist an Frechheit und Unverschämtheit kaum noch zu unterbieten: Er wirft unserer Katrin Göring-Eckardt vor, keinen Beruf erlernt zu haben bzw. ein Studium abgeschlossen zu haben.Wieder Originalton Grund:Lächerlich, denn auch der ehemalige Grösste Deutsche Aussenminister aller Zeiten (GröDAAZ), unser Joseph Martin (Joschka) Fischer hatte ja keinen richtigen erlernten Beruf, und hat es trotzdem bis ganz nach oben gebracht: als Klinkenputzer für die Industrie, worauf wir immer noch super stolz sind.Unsere Katrin hat ihr Theologiestudium abgebrochen, wegen der Doppelbelastung, aber erst nachdem sie beschlossen hatte, Politikerin zu werden. Sehr erfolgreich, wie sich zeigte.Aber ganz hat sie ihre Studiums-Vergangenheit nicht fallenlassen. So gab sie als Beruf gegenüber der Bundestagsverwaltung an: Theologin. Das half ihr wiederum, Präsidentin des Evangelischen Kirchentages zu werden, obwohl sie theologisch tiefschürfend doch wohl nur kleine Brötchen backen kann.Erst nachdem Leute, wie der Betreiber dieser Website, sich über diese Lüge beschwerten, änderte sie ihre Berufsbezeichnung.Dieser Manfred Grund(los) sollte sich mal ein Beispiel an dem CSU-Beckstein nehmen, der erklärte, wie sehr ihn die Tischgebete dieser Beinahe-Theologin beeindruckt hätten.Umgekehrt: Gerade weil sie keine richtige Theologin war, verschaffte es ihr ja die Möglichkeit, sich über das generelle Tötungsverbot hinwegzusetzen und zu lügen, die Grünen seien noch nie eine Friedenspartei gewesen.

Mit diesen Worten lehnte sie den Ost-Friedenaufruf namhafter Deutscher Persönlichkeiten ab.Im übrigen haben hochintelligente Personen, wie dieser Microsoft-Bill Gates, ja auch ihr Studium abgebrochen, und es trotzdem zu einem der reichsten Männer gebracht.Unsere KGE steht in punkto Intelligenz dem Bill Gates sicher in nichts nach, wie ihre extrem tiefschürfenden Reden im Bundestag immer wieder beweisen...........kein erlernter Beruf, nur Halb-Theologin? - Macht doch nichtsAuch hat sie -Studienabschluss hin oder her- ihre Politikerin-Fähigkeiten unter Beweis gestellt, indem sie führend mithalf, die segensreichen Hartz-IV Reformen der Grünen-Fraktion im Bundestag so schmachhaft zu machen, sodass sie diese mit Freude schluckten.Ausserdem stand sie an vorderster Front immer dann, wenn es darum ging selbst faulste Kompromisse zu schliessen, indem vorher Grüne Positionen entsorgt wurden - nur um wieder an die Futtertröge zu kommen.Das wird sich bei den jetzigen Koalitionsverhandlungen wiederholen.Dieser Angriff des CDU Don Manfredo Grundlos ist daher völlig neben der Sache.Wir freuen uns jetzt schon auf die Regierungsbeteiligung und verlangen, dass es zwei Vizekanzler in Zukunft gibt, einer davon für Katrin. Ein weiterer Schritt auf ihrem Weg eines Tages erste Frau im Amt des Bundespräsidenten zu werden.So viel für heute von EurerTatjana Bussner, MdB