------ 12.3. 2018 ------Wir sind besiegt in Afghanistan.ZEIT vom 5.3. 2018 Seite 8Nun hat es sich offenbar auch bei der Wochenzeitung DIE ZEIT, einst liberale Meinungsführerschaft in Deutschland für sich reklamierend, herumgesprochen, dass der Krieg verloren ist.In er ZEIT vom 8.3. 2018 heisst der Artikelund als Untertitel:Um das militärische Scheitern einzugestehen, dazu braucht es keiner intensiven Recherche, sondern nur an den Fakten sich zu orientieren:Dass dieser Krieg nicht zu gewinnen ist - und war - und Berlin nicht in Afghanistan verteidigt wird, darauf haben wir kontinuierlich seit 2009 hingewiesen, in Artikeln und in Interviews mit dem Botschafter a.D. Dr. Werner Kilian.Die nationalislamistischenund die internationalistisch operierende Religions-Faschistentruppe, der vergeblich versuchte, ein Terror-Kalifat im Nahen Osten zu errichten, beherrschen mittlerweile weite Gebiete ausserhalb der Städte. In den Städten machen sie ihre Präsenz durch Bombenattentate fühlbar.Die Sicherheitslage war noch nie so verzweifelt, wie heute, 16 Jahre nach dem Beginn des Afghanistanfeldzugs im Jahre 2002.Ein Krieg, in den sage und schreibe 1 Billion US-Dollar geflossen sind, und der dem Land nur Tod und Verwüstung gebracht hat.Mehr als 60 Bundeswehrsoldaten haben in Afghanistan ihr Leben verloren, wurden gleichsam "verheizt". Hunderte sind traumatisiert zurückgekehrt.Die Analyse esArtikels spricht für insoweit sich, allerdings fordert der Autor als Weg aus dieser Sackgasse folgendes:Man möchte sich die Auge reiben. Also trotz der Aussichtslosigkeit weitermachen.Nein! Der Krieg muss schleunigst beendet werden.So wie sich die USA sich aus Vietnam zurückgezogen, und bereits zuvor die Franzosen nach der Niederlage in DienBienPhu.Es gibt im Afghanistankonflikt nur eine Lösung: den Totalrückzug. Diewürden darüber mir sich verhandeln lassen. Sie haben bereits ein Gesprächsangebot gemacht, das von den USA aber zurückgewiesen wurde.Der Vormarsch derund deslässt sich nur durch den Einsatz grosser ausländischer Truppenkontingente – wenn überhaupt – aufhalten. Die afghanische Armee ist dazu nicht in der Lage, wie sich in den letzte Monaten mit aller Deutlichkeit gezeigt hat..Die nationalislamistischensind an Abzugsverhandlungen interessiert, denn sie stehen selbst unter Druck seitens der internationalistisch sich verstehenden Islamfaschisten desdie ein Kalifat in der ganzen Region, weit über Afghanistan hinaus errichten möchten, einschliessslich aller an Afghanistan grenzenden Staaten mit mehrheitlich sunnitisch-islamischer Bevölkerung.Während für diedie letztlich nicht zu verhindernde Machtübernahme in Afghanistan die Endstation ist, wäre es für dennur der Beginn, das Sprungbrett für weitere Eroberungen.Je länger der Krieg dauert, umso mehr erstarkt derauf Kosten der Taliban. Daher sollten die Verhandlungen unverzüglich beginnen.Statt dies einzusehen und schliesslich vollständig abzuziehen, soll das deutsche Truppenkontingent jetzt auch noch aufgestockt werden.Einer, Joseph Martin (Joschka) Fischer, der als Aussenminister seinerzeit die Mitverantwortung für den Afghanistan-Feldzug trug, mittlerweile im lukrativen Geschäft als "Industrie-Klinkenputzer" unterwegs, sagte sieben Jahre nach Kriegsbeginn folgendes:Fischer will die Lehren der Geschichte nicht beherzigen, auch nicht die Geschichte und die gewachsenen soziale Struktur Afghanistans zur Kenntnis nehmen, nicht besser die Grosse Koalition, ob alt oder neu .