---- 1.3. 2018 ---- Folgende Mail landete heute in meiner Mailbox:Ulla Schmidt, MdBSPD-FraktionArbeitskreis soziale GesundheitspolitikBundestagBerlinGuten Tag Deutschland,guten Tag liebe SPD-Genossinnen und Genossen,Ich bin’s, die Genossin Ulla, Bundestags-Abgeordnete der SPD.Im letzten Bundestag noch Vizepräsidentin, jetzt einfache Abgeordnete.Ich habe eine grosse politische Karriere hingelegt:- Zunächst als Kommunistin in der Massenorganisation “Gesellschaft zur Unterstützung der Volkskämpfe (GUV). des Kommunistischen Bundes Westdeutschlands (KBW) “Mein Ziel war es, aktiv mitzuhelfen, die proletarische Revolution zu verwirklichen und die Kapitalisten zum Teufel zu jagen.Auf Demonstrationen rief ichSo glaubte ich, mich auch selbst aus meinem sozial unerträglichen Hartz IV-ähnlichem Dasein befreien zu können.Ich kandidierte - allerdings ziemlich erfolglos - für den KBW bei der Bundestagswahl 1976, und erhielt in meiner Heimatstadt Aachen lediglich 0,1% der Stimmen.- Dann, nachdem ich erkannt hatte, so lässt sich keine politische Karriere machen, schloss ich mich der SPD an, wurde unter der Obhut des dortigen S PD-Vorsitzenden Dieter Schinzel Ratsfrau in Aachen.- Schliesslich schaffte ich es in den Bundestag . Dort fühlte ich mich bei der rechten Kanalarbeiter-Genossen-Riege, die sich auch Seeheimer Kreis nennt, am besten aufgehoben.- Dann ein weiterer Karrieresprung: Bundeskanzler Schröder holte mich 2001 in sein Kabinett als Ministerin für Volksgesundheit und sonstiges Soziale.Es war mein Karrieregipfel. In dieser Funktion konnte ich erfolgreich viele sehr soziale Massnahmen auf den Weg bringen; die ich hier im einzelnen noch einmal darstellen möchte:- Die Einführung der Praxisgebühr, welche die Arbeitgeber entlastet und die Patienten ermutigt, sich solidarisch an den Gesundheitskosten zu beteiligen. Gleichzeitig weniger den Arzt aufzusuchen und somit die Gesundheitsvorsorge fördert.- Der volle Beitrag zur Krankenkasse bei den Betriebsrenten, was wiederum die Arbeitgeber entlastet- Schliesslich mein grosses Projekt zur drastischen Reduzierung der Krankenhausbetten: Die Einführung der Fallpauschale, die sicherstellte, dass vielen kleineren bürgernahem Krankenhäusern finanziell die Luft ausging. Mit chronisch kranken multimorbiden Patienten können dank der Fallpauschale die Kosten nicht mehr gedeckt werden.In den Schwerpunktkrankenhäusern hatten von nun an die Flanellmännchen, sprich: Betriebswirtschaftler, das Sagen und sorgten dafür dass auch völlig überflüssige Operationen und Behandlungen selbst bei Todkranken durchgeführt wurden, damit die Krankenhaus-Ladenkasse ordentlich klingelte.Ärzte, die sich aus medizinisch-ethischen Gründen dieser Ökonomistendiktatur nicht beugen wollten, wurden abgegangen ,. Weg ohne SchadenIch stehe bis heute zu diesen und anderen segensreichen Massnahmen, die der Verbesserung der Volksgesundheit dienen. Dazu zählt auch die Abschaffung der vielen kleineren Krankenkassen. Die dort Versicherten mussten sich eben eine andere Kasse suchen.Bei diesen enormen Leistungen für die Volksgemeinschaft ist es doch klar, dass dies nicht mit einem einfachen Abgeordnetengehalt (Diät) abgegolten ist, also läppischen 9542 Euro plus der völlig unzureichenden steuerfreien Aufwandspauschale von 4340 Euro pro Monat.Niemand kann von einem Leistungsträger wie mir verlangen, bei Ikea, Aldi oder Penny einzukaufenDa lag es nahe, mich bei den früheren Feinden, den Kapitalisten, erfolgreich anzudienen.So bekomme ich ein nettes Zubrot in variabler Höhe zwischen 3500 und 7000 Euro pro Mona t, sodass ich auch im Spanienurlaub mir einen Daimler-Mietwagen leisten leisten kann:- Ich bin Verwaltungsrätin für die schweizer Pharmafirma dank meiner profunden Kenntnisse im Gesundheitsbereich, obwohl ich eigentlich gelernte Lehrerein bin.Die Firma war auch so liebenswürdig, mir ein Zusatzhonorar in Höhe von 70.000 Euro zukommen zu lassen.- Ich sitze ich im Verwaltungsrat der Firma , die Altersheime baut,- und schliesslich auch noch bei der Firma Philips GmbH.Welch ein schöner warmer Geld-Regen sich da aus allen Himmelsrichtungen über mich ergiesst.So habe ich es dank harter Arbeit geschafft, zurAbgeordneten mit den höchsten Nebeneinnahmen aufzusteigen.Meine Entscheidung, mich vom Kapitalistenfeind zu deren Freund weiterzuentwickeln, hat sich also pekuniär sehr gelohnt.Heute kann ich sagen: nichts ist schöner und lukrativer als sich in die Dienste von Kapitalisten zu stellen.Anders als Gasprom-Schröder und der ehemalige Grösste Deutsche Aussenminister aller Zeiten (GröDAAZ), der Joseph Martin (er nennt sich Joschka) Fischer, sah nicht ein, dass ich warten sollte, bis ich meine Politikerkarriere an den Nagel gehängt habe. Nein: Ich habe gelernt: Vom Geld kann man nie genug haben, und die Firmen wollen ja, dass ich politisch einflussreich bleibe, um so manches unerquickliche Gesetzesvorhaben zu entschärfen.Mit sozialistischen GrüssenSPD-Ulla (Schmidt), MdB